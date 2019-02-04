KUZULUK'LULARA BİR DOKUN BİN AH İŞİT

Kuzuluk Mahallesi Akyazı’nın hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından en büyük Mahallerinden biri.

Bu haber 2019-02-04 22:17:40 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Mahallesi Akyazı’nın hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından en büyük Mahallerinden biri. Kuzuluk Mahalle halkına bir dokun bin ah işitebilirsin. Çünkü dertleri hayli fazla. Dertlerinden biri bu Mahallede başlatılan kanalizasyon çalışmalarının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamamış olması ve evsel atıkların tamamlanamamış olan kanalizasyona bağlanması, toplanma ve arıtma bölgesine götürülememesi nedeniyle atıkların Mahalle içinden geçmekte olan derelere akıtılıyor olması, o nedenle de derelerin kirletiliyor olmasının verdiği rahatsızlığın yanı sıra yaymakta olduğu pis kokular da Mahalle sakinlerini adeta canlarından bezdirdiği için SASKİ ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor.

Mahalle sakinleri çalışma bitmeyince pis kokuları koklamak bize kaldı diyor

Kuzuluk Mahallesinin birçok bölgesinde bu tür şikayetler yapılıyor olsa da en fazla şikayet ise hamam deresi ve kalyen deresi kenarında oturmakta olan mahalle sakinlerinden geliyor. Hamam deresine yakın oturan ve kanalizasyon borularının bir sonraki arazi sahibinin boruların geçirilmesine izin vermediği için kendi arazilerinde kaldığını söyleyen Kudret İltaş ve Metin İltaş dolayısıyla pis atıklarında arazilerinde kaldığını, ortaya yaydığı pis kokular yüzünden evlerinde oturamaz hale geldiklerinde de durumu bildirdikleri SASKİ Akyazı yöneticilerinin gelerek arazilerinde oturan pis atıkları açtıkları kanalla hamam deresine verdiklerini başka bir işlem yapmadıklarını, yapılan o işleminde duydukları rahatsızlıktan kendilerini kurtaramadığını belirterek,özellikle yaz aylarında yayılan pis koku çekilecek gibi değil açıklamasında bulundular.

Kendi arazilerinden hamam deresine akıtılmakta olan atıkların Orta Mahalle ve Şose Mahallesinin bağlanan evlerden gelen atıklar olduğunu belirten sıkıntılı aileler hala açıkta kalan ve yine açıktan hamam deresine akıtılan pis atıkların yaydığı pis kokudan kurtulmak istediklerini söyleyerek SASKİ yöneticilerine şöyle bir çağrıda bulundular “ Bizi bu pis kokudan kurtaracak ve bizi rahatlatacak çalışmayı zaman geçirmeden yapın”

Atık pislik ve yaydığı pis kokudan bir başka şikayette kırmızı değirmen isimli işletmenin sahibi olan Mehmet Yıldırımgeç’ten geldi. Yıldırımgeç’te yaz mevsiminde tesislerinde sürekli olarak düğün, nişan ve çeşitli toplantılar yapıldığını belirterek, kanalizasyon çalışması tamamlanmadığı için Topçu Sırtı Mahallesinden bağlanan evsel atıkların kendi tesislerinin hemen yanı başından kalyen deresine aktığını, akan o atıkların ortaya müthiş derecede pis koku yaydığını, yayılan o pis koku yüzünden tesislerine gelen misafirlerin oturamadığını, hatta tesislerinin iş yapamaz hale geldiğini belirterek bende bu olumsuzluğun bir an önce ortadan kalkmasını istiyorum açıklaması yaptı.

Basında yer alan açıklamaya da tepkililer

Kuzuluk Mahalle sakinleri pis koku ve derelerin kirletildiğine ilişkin yerel basında yer alan haberlere SASKİ tarafından verilen cevaba da tepki gösterdiler. Mahalle sakinleri SASKİ’nin “dereye akan o sular fosseptik atıkları değil, tamamen yağmur suyudur. O akıntılar dereleri kirletmiyor” şeklinde yaptığı açıklamalardan sonra bir açıklamada Kuzuluklulardan geldi. Kuzuluk Mahalle sakinleri özellikle Mahallelerinin ortasından geçmekte olan Hamam deresi ile Kalyen çayına kanalizasyon şebekesinin yapımı tamamlanmadan bağlanan fosseptik atıkların akıtıldığına dikkat çekerek, SASKİ’nin yaptığı o açıklama doğru bir açıklama değildir. Doğru olan dereye akanın pis atıklardır. Özellikle havalar ısındığında gelsinler Mahalle sakinleri olarak yaşamakta olduğumuz olumsuzlukları onlara tek tek gösterelim ve sürekli kokladığımız o pis kokuları onlara da koklatalım diyerek SASKİ yöneticilerine açık bir davette yaptılar.

Habere ait görüntüler hamam deresinden

Bu haberin yapılmasına neden olan görüntüler yine hamam deresinde çekildi. Mahalle sakinleri eski adıyla Şose Mahallesi ile Orta Mahalleyi birbirinden ayıran ve hemen kenarından da D-140 Karayolunun geçtiği İltaş ailesine ait arazide çekilen bu görüntüler her şeyi net bir şekilde gözler önüne seriyor. İltaş ailesine ait arazinin hemen yanı başında bulunan ve su değirmeni sahibinin kanalizasyon şebekesini kendisine ait araziden geçmesine izin vermediği için pis atıkları taşıyacak olan boruların yine İltaş ailesine ait arazide açık bir şekilde bırakılması nedeniyle pisliklerin o alan içinde biriktiğini, biriken pis atıkların ise daha önce yapılan şikayet üzerine gelen ve durumu yerinde gören SASKİ yetkilileri tarafından açılan kanal vasıtasıyla hamam deresine akıtıldığını ve hala da akmakta olduğunu belirterek bu sorun o sular yağmur suyudur açıklamasıyla ortadan kalkmıyor. Yapılması gereken dereye akmakta olan pis suların kanalizasyona bağlanmak suretiyle gitmesi gereken yere göndermektir. Bizim bu konuyla ilgili şikayetlerimizin sona ermesi için bizim öncelikli olarak pis kokudan kurtulmamız, deremize akmakta olan pis suların da şebekeye bağlanarak gitmesi gereken yere gönderilmesidir. Aksi halde bizim bu konuyla ilgili şikayetlerimiz devam eder. Biz sadece ve sadece pis kokudan kurtulmak ve deremizin kirlenmesinin önlenmesini istiyoruz dediler. Mahalle sakinleri SASKİ’nin yarım bıraktığı işini tamamlamasını, derelerinin temiz akacak hale getirilmesini ve pis kokulardan kurtulmak istediklerini net bir dille bir kez daha ifade ederek sorunlarını dile getirmeye çalıştılar.

Bir de yol sorunları var

Gerek yapılan kanalizasyon çalışması ve gerekse yenilenen içme suyu şebekesi çalışması nedeniyle yollarının bozulduğunu söyleyen Kuzuluk mahalle sakinleri, yetkililer tarafından sıkça dillendirilen “çalışmalarımız tamamlandı” sözünü gerçek kabul edersek “aslında değil. Çünkü bitmedi” çalışmalar eğer tamamlandıysa neden yollarımız tekrar asfaltlanmıyor da pansuman yerine geçecek olan yama yapılıp geçiştiriliyor diye sormadan da edemiyorlar.

5 yıldan fazla zamandır yollarla ilgili sıkıntı çektiklerini, özellikle de bu yolda yolcu taşımacılığı yapan midibüslerin çektikleri sıkıntıları da görmezlikten gelemediklerini söyleyen Kuzuluk mahalle sakinleri, yollarının asfaltlanarak eski haline getirilmesini Büyükşehir Belediyesinden beklediklerini söylüyorlar.

Seçim atmosferine de girdiklerini dile getiren Kuzuluk Mahalle sakinleri, bu durumu oylarımızı kullanırken mutlaka dikkate alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın demeyi de ihmal etmiyorlar ve Büyükşehir’den bu sorunlarına da çare bulma isteklerini yüksek sesle dillendiriyorlar.