TAŞBURUN ŞEHİT ALİ CAMİİ YARDIM BEKLİYOR

Akyazı Taşburun Mahallesindeki Şehit Ali Camii kubbelerinin su alması nedeniyle yapılan kaplama çalışmaları için yardım severlerden yardım bekliyor.
Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde bulunan Şehit Ali Camii kubbelerinden iç mekana su alması nedeniyle kaplama çalışmaları başlattı.
Yapılan çalışmalar devam ederken maddi zorluklarla karşılaşan Kış aylarının girmesiyle bir an önce bitirilmesi gereken çalışmalar için Cami Derneği yardımseverlerden yardım bekliyor.
Dernek Başkanı Veysel Kılıç oğlu tel 05358554536