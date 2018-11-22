TAŞBURUN ŞEHİT ALİ CAMİİ YARDIM BEKLİYOR

Akyazı Taşburun Mahallesindeki Şehit Ali Camii kubbelerinin su alması

Bu haber 2018-11-22 23:13:34 eklenmiş ve 135 kez görüntülenmiştir.