3 BİN LİRADAN İHALEYE ÇIKTI 45 BİN LİRADA SAHİBİNİ BULDU

900 öğrencisi olan Akyazı Kız İmam Hatip Lisesinin kantin ihalesi yapıldı. 3 bin 252 liradan ihaleye çıkarılan

Bu haber 2018-11-22 23:11:02 eklenmiş ve 140 kez görüntülenmiştir.

900 öğrencisi olan Akyazı Kız İmam Hatip Lisesinin kantin ihalesi yapıldı. 3 bin 252 liradan ihaleye çıkarılan okul kantininin kirası aylık 45 bin liraya çıktı ve ihaleyi Sakarya’dan bir firma kazandı. Yapılan kantin ihalesinin bırakın Akyazı’da Sakarya’da bile çok konuşulacak gibi görünüyor.

14 kişinin katıldığı ve 3 bin 252 liradan ihaleye çıkarılan okul kantininin aylık kirasının bir anda 45 bin liraya çıkmış olması, yapılan ihalenin kıran kırana geçtiğini de gösteriyor.

İhaleyi kazanan Firma aylık 45 bin liradan yıllık 540 bin lira ödeme yapacak. Bu rakam gerçekten dikkat çekici bir rakam oldu.

Yapılan ihaleyi uçuk kira bedeli ile kazanan firmanın kira bedelini ödedikten sonra yaptığı işten dolayı para kazanıp kazanamayacağı ise gerçekten merak konusu.

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