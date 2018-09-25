YAĞMUR YAĞINCA ÇEŞMELERDEN ÇAMUR AKIYOR

SASKİ Genel Müdürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun

Bu haber 2018-09-25 21:52:27 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

SASKİ Genel Müdürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun Sakarya’da su çeşmeden içilir açıklamalarına Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinden yalanlama geldi. Watsapptan gönderdikleri ve bir kahvehanenin çeşmesinden çektikleri resimlerle de yetkililerin yalanlarını belgelediler.

Taşburun Mahalle sakinleri içme suyu ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlarına bir türlü çare bulunamadığını belirterek, bu durum bizi son derece rahatsız ediyor. Her yağmur sonrası çeşmelerimizden su yerine çamur akıyor. Sakarya’da su çeşmeden içilir diyen yetkilileri bir yağmur sonrası Taşburun mahallemize bekliyoruz. Onlara bize için diye direttikleri sudan içirip, o sudan yapacağımız çayı kendilerine ikram edeceğiz. Buyursunlar gelsinler kendilerini bekliyoruz dediler.

Bizi bu sıkıntıdan kurtarın diye seslenen Taşburun Mahalle sakinleri, içme suyu gibi önemli bir konuda bu devirde sıkıntı yaşanıyorsa bunun suçlusu bu işe bakanlardır. Bizi daha fazla üzmeden bu sorunumuza çare bulun diyerek tepkilerini dile getirdiler.