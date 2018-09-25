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AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE MEMNUNİYET ÜST SEVİYEDE

Akyazı Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınlarının hastane yönetimi ve doktorlardan
Bu haber 2018-09-25 21:45:01 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınlarının hastane yönetimi ve doktorlardan olan memnuniyeti her geçen gün daha da üst seviyelere çıkıyor.

Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’ın yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran, Hastane Müdürü Ayla Soylu, Müdür yardımcısı İlker Üstünkaya, Kalite Birimi Müdürü Alper Ek ve diğer yetkililerle birlikte hastanede görev yapan doktor, hemşire, ebe, güvenlik görevlileri ve kısaca tüm hastane çalışanları ile kurduğu iyi ilişkiler, insan sağlığının ön planda tutulması ve mesai dışı çalışmalar hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini arttıran hususlar olarak göze çarpıyor.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’ın başkanlığında sık sık bir araya gelmenin yanı sıra haftanın her pazartesi günü bir araya gelen hastane yönetimi, bu toplantılarda hafta içinde nelerin yapılacağı, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetlerini arttırıcı ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konularında karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunurlar. Toplantıya katılanların iyiden daha iyiye nasıl gidilir konularında fikirlerini özgür bir şekilde ortaya koymaları bu toplantıların en dikkat çeken tarafı olarak değerlendirilebilir.

Hastane yönetimi görev yaptıkları hastanenin İl’in hatta bölgenin en iyi İlçe hastanesi olmak için gösterdikleri gayretlerde takdir edilmelerinin bir başka nedenidir.

 

 
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