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AKYAZI TOPAĞAÇ MAHALLESİNDE BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ

12 Askeri darbenin 38.yıl dönümünde Akyazı’nın Topağaç Mahallesinde
Bu haber 2018-09-12 16:09:34 eklenmiş ve 138 kez görüntülenmiştir.

 

12 Askeri darbenin 38.yıldönümünde Akyazı’nın Topağaç Mahallesinde “12 Eylül’e karşı dik duruşun simgesi Topağaç, birlik ve beraberlik gecesi” adı verilen anlamlı bir gece düzenlendi. Akyazı’nın Topağaç Mahallesi ihtilal sonrası hazırlanan Anayasa’ya yüzde 90 oranında hayır diyerek dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlar ama darbeciler gidene kadar da hayli baskı görmüşlerdi. O nedenle olacak ki, organizasyonu gerçekleştirenler daha bir anlam kazanması için geceyi 12 Eylül 1980 Anayasasına hayır diyen Topağaç Mahallesinde yaptılar.

Düzenlenen gece Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesinin ardından kürsüye gelen Mahalle Muhtarı Nizamettin Kaya,  Ali Gezer, Ali İnci ve İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçeklide yaptıkları konuşmalarında 12 Eylül 1980 ihtilalini ve sonrasını bir kez daha anlattılar.

12 Eylül 1980 ihtilalinde ceza evinde yatan Akyazılılara şilt takdiminin ardından düzenlenen gece geceyi organize edenler tarafından hazırlanan yemek ikramıyla son buldu.

Anlamlı geceye Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Belediye yetkilileri, geçmiş dönem Milletvekili Ali İnci, AK Parti ve MHP İlçe Başkanları, STK başkanları ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları, bazı daire Müdürleri ile kalabalık vatandaş katıldı.

 
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