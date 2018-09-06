HAYIRLI YOLCULUKLAR

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Yurdumuzda yaşamakta olan bazı insanlarımız rahatlarına çok düşkündürler.
Bu haber 2018-09-06 22:33:33 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Yurdumuzda yaşamakta olan bazı insanlarımız rahatlarına çok düşkündürler. Rahatlarına düşkün olmalarına rağmen çok da çalışkandırlar. Onlar için seyahat yapmak hiç de güç değildir. Kimi zaman otomobille, kimi zaman da at arabaları ile seyahat ederler. Özellikle de at arabaları ile seyahatleri esnasında onlar adeta mutluluktan uçarlar. Hem çalışmalarını hem de seyahatleri  kesinlikle karı koca varsa çocuklarla birlikte yaparlar. Sıcak kanlıdırlar, sevecendirler, eğlenmeyi ve eğlendirmeyi fazlasıyla severler. Onlarda neşe hiçbir zaman bitmez. En üzüntülü günlerinde bile çalıp oynamayı becerebilen ender onlar topluluğudur. Onlar güzel yurdumuzun güzel insanlarıdır.
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