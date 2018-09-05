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ÜNAL GÜNDÜZ’DEN TUNAHAN HARİTAYA ZİYARET

Tapu Kadastro Müdürlüklerinin çeşitli kademelerinde görev yaparken
Bu haber 2018-09-05 16:11:03 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Tapu Kadastro Müdürlüklerinin çeşitli kademelerinde görev yaparken Akyazı Belediyesine geçen ve 2010-2017 yılları arasında Akyazı Belediyesinde teknik işlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten ve 2017 yılında bu görevinden ayrılarak Bursa Tapu Kadastro Bölge Müdür yardımcısı olarak tekrar mesleğine dönen Ünal Gündüz, hafta sonu tatilini geçirmek üzere geldiği Akyazı’da dostları ile buluştu ve hasret giderdi.

Akyazı’ya bu gelişinde MHP İlçe Başkanı Ali Dertlinin Kadastro Harita Mühendisi olan oğlu Tunahan Dertlinin açtığı Ofise de ziyaret gerçekleştiren Ünal Gündüz, yeni meslektaşına yeni iş hayatında başarılar diledi. Ziyarette MHP İlçe Başkanı Ali Dertlide hazır bulundu.

Kendisine yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten yeni Harita ve Kadastro Mühendisi Tunahan Dertli, Ünal ağabeyden öğreneceğim çok şey var. Başım darda kaldıkça kendisini arayıp bilgisi ve tecrübelerinden yararlanacağım. Bu ziyaret beni son derece sevindirdi dedi.
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