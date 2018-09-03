Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ESKİ VEKİLDEN YENİ VEKİLE MANGALLI AĞIRLAMA

ESKİ VEKİLDEN YENİ VEKİLE MANGALLI AĞIRLAMA

AMATÖRDE KURALAR ÇEKİLDİ ASAKYAZI ALAAĞAÇ AYNI GURUPTA

AMATÖRDE KURALAR ÇEKİLDİ ASAKYAZI ALAAĞAÇ AYNI GURUPTA

ŞEHİT BİNBAŞI’NIN OĞLUNA GÖRKEMLİ SÜNNET DÜĞÜNÜ

ŞEHİT BİNBAŞI’NIN OĞLUNA GÖRKEMLİ SÜNNET DÜĞÜNÜ

DEVREK KAYMAKAMI AKYAZI KAYMAKAMI OLDU

DEVREK KAYMAKAMI AKYAZI KAYMAKAMI OLDU

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN TOPRAĞA VERİLDİ

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN TOPRAĞA VERİLDİ

TAŞBURUNDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA MARKET SAHİBİ YUNUS BİLGİN VEFAT ETTİ

TAŞBURUNDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA MARKET SAHİBİ YUNUS BİLGİN VEFAT ETTİ

ESKİ VEKİLDEN YENİ VEKİLE MANGALLI AĞIRLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatının Akbalık güreş sahasında
Bu haber 2018-09-03 23:05:28 eklenmiş ve 443 kez görüntülenmiştir.

 

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatının Akbalık güreş sahasında gerçekleştirdiği Piknikte MHP eski Milletvekili Zihni Acba yeni Milletvekili Muharrem Levent Bülbül’e mangal nasıl yakılır derdi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı Pazar günü Akbalık Güreş alanında yöneticiler ve üyeleriyle birlikte Piknik yaptı.Piknik alanında toplanan MHP’liler mangallar ve semaverlerini yakarak piknik yaptılar.

Piknik alanına gelen Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Milletvekili Muharrem Levent Bülbül ve İl başkanı Ahmet Ziya Akar Piknik alanını gezerek üyelerle sohbet ettiler.Bülbül ve Akar’ı İlçe başkanı Ali Dertli ve ilçe kadın kolları başkanı Gözde Keskin karşıladı.

MHP Sakarya Eski Milletvekili Zihni Acba da mangal yakanları arasındaydı. Milletvekili Muharrem Levent Bülbül ile Zihni Acba arasında mangal nasıl yakılır tartışması başladı. Acba burada tecrübe konuşur bu işi en iyi ben yaparım diyerek Bülbül’e mangal dersi verdi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
23:08 - ESKİ VEKİLDEN YENİ VEKİLE MANGALLI AĞIRLAMA
Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatının Akbalık güreş sahasında ...
21:54 - ŞEHİT BİNBAŞI’NIN OĞLUNA GÖRKEMLİ SÜNNET DÜĞÜNÜ
10 Nisan 2016 tarihinde Nusaybin’de teröristlerin döşediği el yapımı bombanın patlaması so...
23:03 - ONLAR ERDİ MURADINA, DARISI BEKARLARIN BAŞINA
Akyazı İlçesi Hasabey Mahallesi halkından Rukiye ve Merhum Hayri Koç’un güzel kızları...
15:56 - AKYAZI LİSESİNİN 1976 MEZUNLARI SEMAZEN TESİSLERİNDE BU
Akyazı Lisesinin 1976 mezunları fer yıl geleneksel olarak düzenledikleri toplantılarını ...
15:25 - GAZETECİ DAVUT KAYA NİŞANLANDI
Akyazı Net İnternet Sitesi Editörü ve yakışıklı gazeteci Davut Kaya gönlünü kaptırdığı...
14:53 - OKULLARI KAPANDI AMA GELENEKSEL PİLAV GÜNLERİNİ SÜRDÜRÜ
Milli eğitim bakanlığı tarafından kapatılan Akyazı Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ