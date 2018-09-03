ESKİ VEKİLDEN YENİ VEKİLE MANGALLI AĞIRLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatının Akbalık güreş sahasında

Bu haber 2018-09-03 23:05:28 eklenmiş ve 443 kez görüntülenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatının Akbalık güreş sahasında gerçekleştirdiği Piknikte MHP eski Milletvekili Zihni Acba yeni Milletvekili Muharrem Levent Bülbül’e mangal nasıl yakılır derdi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Akyazı ilçe teşkilatı Pazar günü Akbalık Güreş alanında yöneticiler ve üyeleriyle birlikte Piknik yaptı.Piknik alanında toplanan MHP’liler mangallar ve semaverlerini yakarak piknik yaptılar.

Piknik alanına gelen Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Milletvekili Muharrem Levent Bülbül ve İl başkanı Ahmet Ziya Akar Piknik alanını gezerek üyelerle sohbet ettiler.Bülbül ve Akar’ı İlçe başkanı Ali Dertli ve ilçe kadın kolları başkanı Gözde Keskin karşıladı.

MHP Sakarya Eski Milletvekili Zihni Acba da mangal yakanları arasındaydı. Milletvekili Muharrem Levent Bülbül ile Zihni Acba arasında mangal nasıl yakılır tartışması başladı. Acba burada tecrübe konuşur bu işi en iyi ben yaparım diyerek Bülbül’e mangal dersi verdi.