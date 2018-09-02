ŞEHİT BİNBAŞI’NIN OĞLUNA GÖRKEMLİ SÜNNET DÜĞÜNÜ

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10 Nisan 2016 tarihinde Nusaybin’de teröristlerin döşediği el yapımı bombanın patlaması sonucu
Bu haber 2018-09-02 21:42:46 eklenmiş ve 485 kez görüntülenmiştir.

 

10 Nisan 2016 tarihinde Nusaybin’de teröristlerin döşediği el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit düşen Binbaşı Ahmet Kahraman’ın vasiyeti olan “oğlum Beyazıt Kahraman için dillere destan bir sünnet düğünü yapacağım” sözü Kahraman ve Kaya aileleri tarafından yerine getirildi.

Dedeler Emekli öğretmen Ziver Kaya ile Beldibi mahallesinde ikamet eden diğer dede Niyazi Kahraman şehir oğullarının bu özel vasiyeti için günler öncesi hazırlıklara başladı ve nihayet bugün Batakköydeki Semazen tesislerinde düzenlenen dillere destan bir sünnet şölenini gerçekleştirdiler.

Şölende Türk Bayrakları ile süslenmiş kalabalık bir araçlar konvoyu ile şehir turu yapıldıktan sonra tesislere gelen Yıldırım Kahraman   tesislere davul zurna eşliğinde büyük bir alkışla girdi. Bu arada anne Özlem Kahraman çocuğunu karşılarken göz yaşlarına mani olamadı.

Ablası ile kendisi için oluşturulan tahta oturan Beyazıt Kahraman burada misafirleri ile bol bol resim çektirirken tebessümü yüzünden eksik etmedi ve ben artık delikanlıyım der gibiydi.

Şölende Şehit Binbaşı Ahmet Kahraman’ın silah arkadaşları da Ankara’dan gelerek ne kadar vefalı olduklarını gösterdiler.

Sünnete katılan konuklara yemek ikramı yapıldıktan sonra  Mahalli sanatçılarımız Ertan Medet ve Yaşar Kırlak’ın söylediği şarkı ve hareketli müzikle birlikte oynanan mahalli oyunlarla şehit baba Ahmet Kahraman’ın vasiyeti en güzel bir şekilde yerine getirilmiş oldu.

 

 
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