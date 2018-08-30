AKYAZI’DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Milletimizin tarihinde altın bir sayfa olan, 30 Ağustos Zaferinin

Bu haber 2018-08-30 14:16:42 eklenmiş ve 325 kez görüntülenmiştir.

Milletimizin tarihinde altın bir sayfa olan, 30 Ağustos Zaferinin 96' üncü yılı Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenle kutlandı.

Zafer Bayramı dolayısı ile 30 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 12.00 de Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Anıt önündeki törende İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli ve Belediye Başkanı anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular.

Çelenklerin konulmasının ardından Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu ve göndere bayrak çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Astsubay Gizem dönmez tarafından yapıldı.

Anıt önündeki törenin ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul etti.

Garnizon komutanının bulunmadığı Zafer Bayramı kutlaması törenine Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli ev sahipliği yaparken, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Akyazı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tutar, Siyasi Partilerin başkan ve yöneticileri, Jandarma Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir, rütbeli askerler, Emniyet teşkilatı, bazı daire müdürleri, Gaziler ve bazı derneklerin başkan ve yöneticileri katıldı.