YAPMASI GEREKENLER YAPMAYINCA

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde yaklaşık 4,5 yıldan beri alt yapı alt yapı çalışmaları

Bu haber 2018-06-07 00:07:09 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde yaklaşık 4,5 yıldan beri alt yapı alt yapı çalışmaları yapılıyor (su ve kanalizasyon) Aradan geçen bunca zamana rağmen bitirilemeyen alt yapı çalışmaları nedeniyle Mahalle sakinleri büyük sıkıntı içindeler. Özellikle de asfaltı kalmayan yollardan kalkmakta olan toz bulutları onları hem sağlık bakımından rahatsız ediyor hem de günlük yaşamlarını olumsuz olarak etkiliyor.

Ana Caddelerin kenarlarında oturan Kuzuluk Mahalle sakinleri bir türlü bitirilemeyen alt yapı çalışmalarından hayli muzdaripler. Bir gün içme suyu için bir başka gün ise kanalizasyon için yollarının kazılmasından şikayetçiler. Bakıyoruz bir gün kazılan ve çukur haline gelen yerlere yama yapıyorlar, bizde hiç olmazsa toz eskisi kadar bizi olumsuz etkilemez diyoruz. Yine bakıyoruz bir başka gün alt yapı çalışması yapmakta olan ekiplerden biri yine gelmiş yama yaptıkları yeri bir kez daha kazıyor diyen Kuzuluk Mahalle sakinleri bu çalışma artık bir an önce bitirilsin, yollarımız asfaltlansın bizde onlarda rahata kavuşsun diye tepkilerini seslerini yükselterek duyurmaya çalışıyorlar.

Sesini yükseltenlerden biri de Mustafa Gürsoy. Gürsoy, yapması gerekenler işlerini yapmayınca iş bize düşüyor. Bizde elimizde kürek çukurları doldurmaya, toz kalkmasın diye de evimizin önünü sulamaya çalışıyoruz. Artık bıktık usandık. Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın diyor ve bu konuda Belediyeleri göreve davet ediyor.