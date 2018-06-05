YAZ SPOR OKULLARI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Akyazı Belediyesi, İlçe Spor ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından ortaklaşa olarak

Bu haber 2018-06-05 00:51:07 eklenmiş ve 114 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi, İlçe Spor ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından ortaklaşa olarak düzenlenmekte olan yaz spor okulları için geri sayım başladı ve hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Yapılan açıklamaya göre yaz spor okullarının 2 Temmuz 2018 günü açılacağı ifade edildi ve geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yaz döneminde de futbol, basketbol, voleybol; hentbol, güreş, badminton, karate, judo, okçuluk, tekvando, Bilardo dallarında eğitim verileceği yapılan açıklamada yer aldı.

Okullarda karnelerin dağıtılacağı günde açılacak olan kurslarla ilgili formların dağıtılacağını, öğrencilerin gitmek istedikleri kursla ilgili formu doldurduktan sonra İlçe Spor Müdürlüğüne giderek doldurduğu formu teslim etmesi gerektiği de yine ilgili Müdürlük yetkilileri tarafından hatırlatıldı.