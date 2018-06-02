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KUZULUKLULAR SARAÇOĞLU’NUN MİSAFİRİYDİLER

8 Yılı aşkın bir zaman içinde
Bu haber 2018-06-02 17:05:13 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

8  yılı aşkın bir zaman içerisinde Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesi Merkez Camiinde İmam Hatip olarak görev yaptıktan sonra Karapürçek İlçesi Merkez Cami İmam Hatipliğine atanan ve birkaç aydan beri de bu camide görev yapan Arif Saraçoğlu’nun önceki akşam teravih namazında Akyazı Belediyesi Emekli İmamı ve Hafız Mustafa Kurukuz, Kuzuluk Şose Mahalle Cami Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, Dernek 2.Başkanı Cemalettin Üzmez, Mahalle sakinlerinden Fahrettin Demirbaş, Hasan Çelikbaş, İbrahim Bağlan, Mustafa Sarı ve Abdullah Ünlütürk’ten oluşan Kuzuluk Mahalle sakinleri misafiriydiler.

Akyazı Belediyesi Emekli İmamı Hafız Mustafa Kurukuz tarafından kıldırılan teravih namazı sonrası hem İmam Hatip Arif Saraçoğlu hem de Karapürçekliler ve Cami Dernek Yönetimi Kuzuluk’tan gelen misafirlerine güzel bir ev sahipliği yaptılar.

Namaz sonrası izzet ikramda bulunmayı ihmal etmeyen Saraçoğlu ve Karapürçekliler, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve sizleri her zaman bekleriz dediler. Saraçoğlu ayrıca yaptığı açıklamada 8 yıl gibi hayli uzun bir zaman içinde birlikte olduğum değerli komşularımı bir anda yeni görev yapmakta olduğum Camimde görünce inanın çok mutlu oldum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Emekli Belediye İmamı ve Hafız Mustafa Kurukuz’da çok sevdikleri bir değeri Karapürçeklilere kaptırdıkları için üzgün olduklarını belirterek, sevdiğim ve bilgisine güvendiğimiz değerli arkadaşımızı ziyaret ederek hasret gidermek istedik ve bu düşüncemizi bu akşam hayata geçirdik dedi ve Karapürçeklilere de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

 

 

 
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