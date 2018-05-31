ESNAF TEPKİLİ“ZAMANSIZ VE GEREKSİZ BİR ÇALIŞMA"

Akyazı Belediyesi tarafından

Bu haber 2018-05-31 20:54:38 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi tarafından Gazi Süleyman Paşa Camii önünden Mudurnu Caddesi istikametine doğru bir hafta önce başlatılan yaya yolu tretuvar çalışması esnafın tepki göstermesine neden oldu.

Akyazılı Esnaf Belediyenin başlattığı çalışma için hem havalar yağışlı hem de ramazan ve bayram alışverişi yapanları güç durumda bırakan bir çalışma. Biz Akyazılı Esnaf olarak bu çalışmayı zamansız ve gereksiz bulduğumuzu ifade ediyoruz açıklaması yaptı.

Esnafın tepki gösterdiği Belediye çalışmasına Akyazılı vatandaşlarda tepkili. Onlarda başlatılan çalışmayı zamansız ve gereksiz bulduklarını belirterek, çalışma başlatılan yaya yolunda ufak tefek arızalar vardı. Böyle bir çalışma başlatılacağına o ufak tefek arızaların düzeltilmesine çalışılsaydı hem Belediyenin kasasından daha fazla para çıkmayacaktı hem de biz Akyazılılar o yaya yolunda rahat bir şekilde yürüme imkanına sahip olacaktık. Bu çalışmaya bulduğumuz isim boz yap tır. Geçmişte olduğu gibi şimdiki Belediye yönetimi de boz yap’a öyle alıştı ki, bize geçmişi unutturdular ifadelerini kullandılar.

Akyazılılar ve Esnaflar Belediyenin yapması gereken daha önemli çalışmalar olmasına rağmen bu tür boz yap çalışmasına giriyor olmasına anlam veremediklerini belirterek Belediyeden tek bir isteğimiz var bu gereksiz çalışmayı mademki başlattı bizi zora sokan bu çalışmayı uzatmadan tamamlamasıdır.