GENLİK VE SPOR BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

19 Mayıs 1919 tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık ateşini yaktığı,

Bu haber 2018-05-19 01:10:31 eklenmiş ve 212 kez görüntülenmiştir.

19 Mayıs 1919 tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık ateşini yaktığı, Türk milletinin en çetin şartlarda bile bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığı şanlı bir tarihtir.

Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin, Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek vatan sathına yayıldığını; böylece tarihi boyunca zulme ve esarete asla boyun eğmemiş kahraman milletin bu topraklardaki en büyük varlık yokluk mücadelesinin başladığı gündür.

"Sevgili gençler; en büyük imkansızlıklar içinde, kahramanlık ve fedakarlık destanı yazılarak kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. 19 Mayıs 1919 günü yakılan bağımsızlık meş'alesini devralarak çok daha ileriye taşıyacağınıza, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ülkemizi her türlü ihanet ve düşmanlıktan koruyacağınıza olan inancımız tamdır. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele’ye iştirak eden Türk ordusunun kahraman mensuplarını, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; tüm halkımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

AKYAZIDAKİ TÖRENLER

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurdumuzda olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak. Akyazı’daki ilk tören saat 10.00 da Atatürk anıtı önünde çelen konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayacak.

Akşam saatlerinde iftar öncesi Atatürk stadından başlayıp çarşıda sona erecek gençlik yürüyüşü sonrası çarşıda spor gösterilerine yer verilecek.

İlçe spor Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlamalara tüm Akyazılılar ve de özellikle gençler davet edildi.