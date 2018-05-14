DARÜL-KURRA CAMİİNDE HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ

Akyazı Müftülüğü Müderris Hacı Rızvan efendi Kur’an Kursunda yetişen

Bu haber 2018-05-14 09:27:00 eklenmiş ve 116 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Müftülüğü Müderris Hacı Rızvan efendi Kur’an Kursunda yetişen 24 Hafız Darül-Kurra Camiinde düzenlenen törenle belgelerini aldılar.

Akyazı Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Merkezi Derneği iş birliği ile her yıl geleneksel olarak yapılan Hafızlık İcazet merasimine bu yıl büyük ilgi vardı.

Sabah saat 10.30 ve14.30 saatleri arasında devam eden merasim önce hafızların kısa sureleri okumaları ile başladı.

Merasimin açış konuşması Akyazı Müftüsü İzzet Şener tarafından yapıldı. Şener Uran-ı Kerimin okunması ve yaygınlaşmasına yönelik bu faaliyetleri sürdüren Emekli Din Görevlisi Hüseyin Harputoğlu başta olmak üzere dernek yöneticilerine, hafızları yetiştiren öğretmenlere ve velilerine teşekkür etti. Ayrıca hafızlığı bitirerek icazet alan 24 hafızı tebrik etti.

Daha sonra da 80 li yıllarda Akyazı Kaymakamı olan ve şimdilerde mwrkwz valisi olan Abdülkadir Yazıcı, Akyazı Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Eski Sakarya Müftüsü Ahmet şark, Bayram paşa Camii iMamı Ali Ulvi Uzun, İlahiyatçı Yazar Mehmet Talu, ve Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme Kurulu Başkanı Osman Şahin söz alarak Kuran-Kerimi okumanın ve anlamanın önemini belirten birer konuşma yaparak hafızlara başarı dileklerini sundular.

Konuşmaların ardından Haseki Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Aziz Çınar’in mükemmel sunumu ile devam eden merasimde daha sonra Türkiye ve Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışmalarında derece alan mükemmel sesli İmam ve hafızlar Piyale Paşa Camii imamı İshak Danış, Mihrimah Sultan Camii İmamı Mustafa Altın, Taşoluk Yeşil Camii İmamı İsrafil Kiracı, Ryüp Sultan Camii Müezzini Hasan Tok, Orhan Camii İmamı Adem Saruhan, Gazisüleyman Paşa Camii Müezzini Muhammet Ali Nalbant ve Hüseyin Akbulut şahane sesleri ile okudukları Kuran-ı Kerim ile gönüllere hitab ettiler.

Yapılan duanın ardından da Kursiyerlere başarı belgeleri ve hediyeleri verildi. Hafızların arasında 2 de Suriyeli Hafız vardı.

Bayanların da izlediği İcazet merasiminin duası Darul Kurra Camii Derneği Onursal Başkanı Hüseyin Harputoğlu hoca tarafından yaptırıldı. Yapılan duanın ardından topluca öğle namazı kılındı. Öğle namazından sonra da cami içinde bir hatıra fotoğrafı çektirildi.

Tören sonunda ayrıca yapımı tamamlanan Kıraat Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü Hizmet Binası da törene katılan protokol tarafından hizmete açıldı.

Buradaki törende ise Binanın yapımında büyük emekleri geçen Gezer İnşaat Şirketi sahipleri adına İnşaat Mühendisi Ali Gezer’e Dernek tarafından hazırlanan plaket Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli tarafından verildi.

Açılışın ardında da törene katılan tüm misafirlere yemek ve tatlı ikramı yapıldı.

Düzenlenen Törende Hafızlık İcazeti alan 24 Hafız şunlar:

Yusuf İslam Baş Sakarya, Ahmet Edem Baltacı Sakarya, Abdülkerim Erdem Sakarya, Mahmud Seyfullah Ezberci Sakarya, Mustafa İbrahim Suriye, Emirhan Kındam Sakarya, Nimetullah Hasan Öztürk Sakarya, Salih Aydın Sakarya, İbrahim Ethem Demirci Sakarya, Mehmet Akif Avcı Sakarya, Ebubekir Sıddık Sağırlı Erzincan, Muhammet Raşit Kaya Gaziantep, Umut Doğan Karabük, Enes Çetintaş Sakarya, Ömer İlgün Sakarya, İhsan Kırca Sakarya, Talha Karaca Sakarya, Bilal Yazgan Sakarya, Muhammet Nour Hasan Suriye, Abdüssamet Melen Sakarya, Muhammed Ali Yılmaz Sakarya, Ömer Faruk Uzun Sakarya, Hamza Şahin Batman,Yavuz Selim Günkızıl Sakarya,