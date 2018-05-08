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ESKİ BAKANLARDAN CEVAT AYHAN VEFAT ETTİ

ESKİ BAKANLARDAN CEVAT AYHAN VEFAT ETTİ

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ESKİ BAKANLARDAN CEVAT AYHAN VEFAT ETTİ

Yaklaşık beş yıldır yakalandığı hastalık nedeni ile yatağa bağlı olarak tedavi gören,
Bu haber 2018-05-08 06:15:35 eklenmiş ve 220 kez görüntülenmiştir.

 

Yaklaşık beş yıldır yakalandığı hastalık nedeni ile yatağa bağlı olarak tedavi gören, eski Sakarya Milletvekili ve Bayındırlık Bakanı Cevat Ayhan bugün akşam 22.00 sıralarında Ankara'daki evinde 80 yaşında vefat etti

Ayhan'ın cenazesi Salı günü Ankara Hacıbayram Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Adapazarı Orhan Camiinde Çarşamba günü öğle kılınacak cenaze namazı sonrasında Akyazı'da son yolculuğa uğurlanacak.

19, 20 ve 21. Dönem Sakarya Milletvekili, 54. Refahyol hükümetinde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan Cevat Ayhan, hayatını kaybetti.

Ayhan'ın cenaze namazı 08.05.2018 salı günü ikindi namazına müteakip Hacı Bayram-ı Veli Camiinde kılınacak.

Merhum Cevat Ayhan 09.05.2018 Çarşamba günü Sakarya Orhan Gazi Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Akyazı İlçesi Çıldırlar köyünde defnedilecek.

Cevat Ayhan kimdir?
Cevat Ayhan 1938’de Akyazı’da doğdu.

İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdi. Aynı Fakültede Master derecesi aldı DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Muavinliği, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, 19., 20. ve 21. Dönem Sakarya Milletvekilliği ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yaptı.

Evli ve 1 Çocuk babasıdır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı döneminde Adapazarı Karasu duble yolunun yapımını başlattı.

Ayhan’ın Türkiye’de ve Sakarya’da yapılan bir çok yatırımda imzası bulunuyor.

 
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