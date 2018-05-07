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SEMAZENDE UNUTULMAZ BİR GECE

SEMAZENDE UNUTULMAZ BİR GECE

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SEMAZENDE UNUTULMAZ BİR GECE

Bir grup Akyazılı Esnaf tarafından düzenlenen ve Semazen Restaurantta
Bu haber 2018-05-07 00:53:50 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

 

Bir grup Akyazılı Esnaf tarafından düzenlenen ve Semazen Restaurantta gerçekleşen geceye katılan bir grup Akyazılı şarkılar türküler söyleyerek ve söyleyenlere ve sahne alan sanatçılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadılar.

Ses sanatçısı Şükrü Karasakal ve Yaşar Kırlak’ın solist olarak çıktığı, gazeteci Kenan Certel’in ve ünlü sunucu Gönül Dostu Remzi Armağan’ın da söyledikleri şarkı ve türkülerle renk kattıkları muhteşem gece geç saatlere kadar sürdü.

Sazda Hasan Özdemir’in klavyede de Ertan Medet’in adeta sanatlarını konuşturdukları o unutulmaz gecede Şükrü Karasakal ve Yaşar Kırlak’ın söylediği birbirinden güzel şarkılara ve türkülere pavoretti lakaplı Kenan Certel ile ünlü sunucu Gönül Dostu Remzi Armağan’da söyledikleri türküler geceye katılanları adeta kendilerinden geçirdi ve mest etti.

Akyazılı bir grup esnafın düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı gecenin en küçük dinleyeni ise Doğa Özdemir’di. Ses Sanatçısı Şükrü Karasakal’ın da torunu olan 5 aylık Doğa’nın uyku saati geçmesine rağmen uyumaması ve dedesi başta olmak üzere diğer sanatçıları dinlemesi hatta zaman zaman hareketleri ile onlara eşlik etmesi güzel gecenin parlayan yıldızıydı.

Gecenin muhteşem geçmesini sağlayan Akyazılı bu değerli ses ve saz sanatçılarına neden değer verilmiyor dedirtti. Gece as solist Şükrü Karasakal’ın söylediği hareketli türkülerle ve oynanan oyunlarla son buldu. Geceye katılanlar bu tür organizasyonların sık yapılması kararı alarak Restauranttan ayrılarak evlerine geri döndüler.
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