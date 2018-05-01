MEZARLIKLARIN HALİ PERİŞAN

Akyazı hem nüfus bakımından hem de alan bakımından

Bu haber 2018-05-01 23:50:18 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Akyazı hem nüfus bakımından hem de alan bakımından Sakarya’nın önemli İlçelerinden biri. Büyükşehir kapsamına alınmadan önce dört belde belediyesine sahip olan Akyazı, Büyükşehir kapsamına alındıktan sonra belde belediyeleri kapatılarak Mahalle statüsüne düşmelerinden sonra bu Mahallelerde yaşayanların belediye hizmetlerindeki aksamalar ve eksikliklerin bir türlü giderilemiyor olması nedeniyle sürekli sorun yaşamaları Mahalle sakinleri tarafından uygulamanın yanlışlığını göstermesi bakımından önemli bir gösterge olarak da değerlendiriliyor.

Kapatılan Belde Belediyeleri de aralarında olmak üzere Mahalle sayısı ve hizmet alanı genişleyen Akyazı Belediyesinin hizmet getirmedeki yetersizliği, belediyeleri kapanmadan önce istedikleri hizmetleri en kısa zamanda alan Belde Belediye sakinleri ile Büyükşehir kapsamında köy statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülen ve bu nedenle de ellerinde bütçesi olmayan Mahalle sakinleri Akyazı Belediyesinin hizmet getirmede ki yetersizliğinden muzdarip olduklarını her vesileyle dile getiriyorlar.

İşte Mezarlıkların perişan hali de Mahalle sakinleri tarafından bu eksiklerden biri olarak değerlendiriliyor. Belde Belediye sakinleri belediyelerimiz kapatılmadan önce mezarlıklarımız pırıl pırıldı derken, köy sakinleri de bütçemiz varken muhtarımız mezarlıklarımızdaki tüm eksikleri gideriyordu diye şimdiki uygulamaya isyan ediyorlar.

Kuzuluk Mahalle sakinleri de mezarlıklardaki eksiklerden en çok ızdırap duyan mahalle sakinleri arasında bulunuyorlar. Havaların açması neticesinde mezarlıklarda otların insan boyunu aştığını dikkat çeken mahalle sakinleri, birçok konuda hizmet alamadıkları Akyazı belediyesinin otları biçmede de geç kaldığının altını çizerek, öyle bir noktaya geldik ki, artık herkes kendi mezarlığının etrafını kendisi temizliyor ve mezarlığına gidebilmek içinde yine kendi gayretleri ile yol açıyor diyerek Akyazı Belediyesi yetkililerinin otlar daha fazla büyümeden ve insanlar daha fazla güçlük çekmeden, korkmadan mezarlarına gidebilmeleri için gerekli temizliği yapmalarını konusunda göreve davet ediyorlar.