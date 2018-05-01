İHH’DAN KARDEŞİNE SAHİP ÇIK PROJESİ

İHH Akyazı temsilciliği tarafından başlatılan kardeşine sahip çık

Bu haber 2018-05-01 23:49:10 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

İHH Akyazı temsilciliği tarafından başlatılan kardeşine sahip çık kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Kampanya nedeniyle Gazi Süleyman Paşa Cami önünde stant açan temsilcilik yetkilileri proje kapsamında özellikle çocukların sürdürmekte oldukları çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, çocuklarımız bir taraftan evlerinden tedarik ettikleri her türlü giyilmemiş yeni giysi ve örgüleri annelerinden alıp stant’a getirdiklerini bir taraftan da stantta getirdikleri o eşyaları satarak gelir elde ettiklerini belirterek, bu duygu mükemmel bir duygu ve bu duyguyu her çocuğumuz yaşamalı açıklaması yaptılar.

Kardeşine sahip çık projesi kapsamında bir taraftan çocuklar gelir elde etmeye çalışırken, diğer taraftan da büyükler de evlerinden getirdikleri yiyecekleri satmak suretiyle o projeye gelir elde ederek katkı vermeye çalışıyorlar. Elde edilecek olan gelir yetim ve gelir düzeyi düşük olan çocuklar için kullanılacak.