AKYAZI VAKIF MAHALLESİNDE BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Müslümanların en kutsal gecelerinden biri olan Berat Kandili

Bu haber 2018-05-01 00:31:57 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

Müslümanların en kutsal gecelerinden biri olan Berat Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi ilçemiz camilerinde coşku ile kutlandı.

Vatandaşlar gecenin faziletlerinden en iyi şekilde yararlanmak için büyük küçük herkes camilere koştu.

Bu coşkunun yaşandığı camilerimizden biri de Vakıf mahallesi merkez camii idi.

Cami imamı Mustafa Dinç yatsı namazı öncesi yaptığı günün anlamını belirten konuşmasında Berat gecesinin önemini vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti.

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ duasını çok okurdu. Berat kelimesinin aslı 'Berâettir.' Beraat sözlükte, 'bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir. Berat kelimesinin aslı 'Berâettir.' Beraat sözlükte, 'bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır; -Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. -Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır şeklinde konuşan İmam Mustafa Dinç bu gecenin tüm günahlardan temizlenmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Bu nedenle geceyi ibadet ederek, dua ederek Allaha günahlarımızı bağışlaması için yalvaralım. Dedi.

Birlikte kılınan namazın ardından Cami cemaati İmam Mustafa Dinç başta olmak üzere birbirlerinin kandilini kutladı.