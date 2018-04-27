AKYAZI DEVLETTE EMAR CİHAZI HİZMETE GİRDİ

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Akyazı Devlet Hastanesi’nde son teknoloji cihazla MR
Bu haber 2018-04-27 00:50:12 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Devlet Hastanesi’nde son teknoloji cihazla MR (Manyetik Rezonans) çekimlerine başlandı.

Akyazı Devlet Hastanesi’ne kazandırılan MR cihazının hizmete girişiyle ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, tanı ve tedavide tıbbi görüntüleme cihazlarının önemli olduğunu belirterek “Yüksek teknolojik özelliği olan yepyeni bir MR cihazı ile hastanemizde şu anda çekimlere başlanıldı. Bu sayede hem hastalarımız için önemli bir kolaylık sağlanmış olacak hem de MR için şehir merkezindeki yığılmanın önüne geçilecek. Yeni cihaz ile doktorlarımız açısından da tanı doğruluğu ve sağlık hizmet kalitesi artmış olacak.” diye konuştu.

Devlet Hastanemizin emar hizmetine başlaması ile hastalarımız Adapazarı’na gitmekten kurtulduğu gibi günler sonrasına sıra almaktan da kurtulmuş oldu.

 
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