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AKYAZI’DA İKİ KAZA 5 YARALI

AKYAZI’DA İKİ KAZA 5 YARALI

AKYAZI’DA İKİ KAZA 5 YARALI

İlk kaza Akyazı Ada Caddesi Yeni Cami mevkiinde meydana geldi.
Bu haber 2018-04-18 23:47:46 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

İlk kaza Akyazı Ada Caddesi Yeni Cami mevkiinde meydana geldi. Çarşı merkezinden Yeni Cami tarafına gitmekte olan 54 AAF 7** plakalı pikap önünde gitmekte olan aracı sollayıp geçmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halinde olan 54 H 334* plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan pikap lastiklerinin patlaması nedeniyle hızını kaybetmesiyle bir işyerine girmekten son anda kurtuldu.

Kaza esnasında kaldırımında yayaların olmaması ve pikabın lastiklerinin patlaması ile işyerine girmekten son anda kurtulması olası bir faciayı önledi. Kazada can kaybı yaşanmaması sevindirirken araçlarda ise maddi hasar oluştu. Taraflar aralarında anlaşınca olayda tatlıya bağlanmış oldu.

Akyazı’daki ikinci kaza ise Küçücek caddesi süt fabrikası yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan ana yolma çıkmak isteyen 54 HY 58* plakalı otomobile Akyazı’dan Küçücek istikametine gitmekte olan 54 HD 90* plakalı otomobil çarptı.

Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar kaza mahalline gelen ambulanslarla Akyazı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis her iki  kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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