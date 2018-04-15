GEBEŞ MUHTARININ EVİ YANDI

Akyazı’ya bağlı Gebeş Mahallesinde Muhtar Sedat Özhamit’in

Bu haber 2018-04-15 00:13:28 eklenmiş ve 131 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Gebeş Mahallesinde Muhtar Sedat Özhamit’in evinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Akyazı’ya bağlı Gebeş Mallesinde saat 21.30 civarında Mahalle Muhtarı Sedat Özhamit’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale ev sakinleri ve komşulardan gelirken İtfaiyeye de haber verildi.

Olay yerine kısa sürede giden Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu İtfaiyeleri Çıkan yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını önlediler. Yine ilk bilgilere göre yangında can kaybı olmadığı ancak evin kullanılamaz hale geldiği yönünde.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.