KIZILAY AKYAZI TEMSİLCİLİĞİNE ATANDILAR

Bundan bir müddet önce kapatılan Kızılay Akyazı Şubesi

Bu haber 2018-04-13 23:36:51 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

Bundan bir müddet önce kapatılan Kızılay Akyazı Şubesi yerine bu defa temsilcilik açılmasına yönelik yetki Kızılay Genel Merkezi tarafından verildi.

Kızılay Genel Merkezi Yönetim Kurulunun 07.03.2018 tarih ve 4 sayılı toplantısında alınan karar gereği Mustafa Birincioğlu, Bilal Soykan ve Mehmet Öztürk Kızılay Akyazı temsilciliğine atandılar ve atama emirleri kendilerine tebliğ edildi.

Kızılay Akyazı Temsilciliğine atanan Birincioğlu ve Öztürk ilk olarak kan bağışı almaya Akyazı’ya gelen Kızılay’a ait araca giderek önce form doldurdular ve sonra da kan bağışında bulundular.

Kızılay Akyazı temsilciliğine atanan Mustafa Birincioğlu, Bilal Soykan ve Mehmet Öztürk ortak olarak yaptıkları açıklamada Kızılay Akyazı temsilciliğini en kısa zamanda Şubeye dönüştürmek için gayret göstereceklerini söylediler.