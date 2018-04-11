YAHYALIDA YANGIN; OTOMOBİL VE 1 KAMYONET KÜLE DÖNDÜ

Akyazı’ya bağlı Yahyalı Mahallesinde gece geç saatlerde

Bu haber 2018-04-11 20:29:21 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Yahyalı Mahallesinde gece geç saatlerde Nihat Açıkgöz’e ait evin bahçesinde bulunan kuruluk bir anda alevler içinde kaldı ve yangın kısa sürede büyüdü. Çıkan yangın sonrasında kurulukta bulunan 2 otomobil ile bir süt kamyoneti tamamen yandı ve adeta küle döndü.

Çağrılan Akyazı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede yangın mahalline ulaştı ve söndürme çalışması başlattı ve uzun süren çalışmanın ardından çıkan yangın başka yerlere sıçramadan ve daha büyük zarar vermeden söndürüldü.

Güvenlik güçleri yangının çıkış nedeninin bulunması için tahkikat başlattı.