YİNE MOTOSİKLET KAZASI BİR KİŞİ YARALI

Havalar açtı ya yollara dökülen motosikletlerin karıştığı kazalar ardı ardına gelmeye başladı. Son kaza Akyazı’nın Karaçallık Mahallesi mezarlık yakınlarında meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Akyazı istikametinden Kuzuluk istikametine gitmekte olan Şengül Y. yönetimindeki otomobil Karaçallık Mahallesi mezarlığı yakınlarında dönüş yapmak isterken aksi istikametten gelen Recep Y. idaresindeki motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Recep D. Yaralandı. Kaza mahalline gelen 112 ambulansta görevli sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Akyazı Jandarması kazayla ilgili soruşturma başlattı.