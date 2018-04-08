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BOLU'DA MEYDANA GELEN DEPREMİ BİZ DE HİSSETTİK

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Bu haber 2018-04-08 01:14:03 eklenmiş ve 189 kez görüntülenmiştir.

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Bolu'da bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre Bolu Yeşilcele merkezli deprem yerin 5.8 kilometre altında gerçekleşti. Saat 00.16'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.

DEPREM, DÜZCE, SAKARYA, KOCAELİ VE İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

 

Bolu'da vatandaşlar sokağa dökülürken, deprem Düzce, İzmit, İstanbul,  Sakarya ve Akyazı’da da hissedildi.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 7.2 kilometre derinliğinde ve 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

 
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