AKYAZILI GENÇ ÇİFTÇİLER HİBE DESTEĞİ HAYVANLARINI TESLİM ALDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından uygulamaya konulan

Bu haber 2018-04-05 19:13:31 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi Hibe Destekleri Projesi kapsamında destek almaya hak kazanan genç çiftçiler hayvanlarını teslim aldı.

Genç Çiftçi Hibe Desteği projesi başvuruları değerlendirme komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre proje kapsamında müracaat eden erkek ve hanım genç çiftçilerden 15’ine büyük baş damızlık düve, 4’üne arı, 3’üne de küçükbaş koyun hibe desteği almaya hak kazandıkları ve hak sahiplerine kişi başına 6 damızlık düve olmak üzere toplamda 90 adet damızlık düve, 120 adet küçükbaş koyun ve 160 adette arılı kovun dağıtımının yapıldığı açıklandı.