15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ TÖRENLE AÇILDI

Genel Merkezi Sakarya’da olan ve Genel Başkanlığı Hendek Belediye

Bu haber 2018-04-04 17:10:22 eklenmiş ve 352 kez görüntülenmiştir.

Genel Merkezi Sakarya’da olan ve Genel Başkanlığı Hendek Belediye eski Başkanı Ali İnci tarafından yapılan 15 Temmuz Milli İrade Derneği Akyazı Şube binası düzenlenen bir törenle hizmete sokuldu.

Kenan Sofuoğlu parkında bulunan ve Akyazı Belediyesi tarafından tahsis edilen Şube binasının açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Törende Derneğin Akyazı Şubesi başkanı Ali Gezer, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Dernek Genel Başkanı Ali İnci, Sakarya Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam V. Mehmet Fatih Çiçekli birer konuşma yaptı.

Genel Başkan Ali İnci ile Sakarya Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli o gece yaşadıklarını ve yaşananları törene katılanlara bir kez daha anlattı ve bir daha böylesine bir gece yaşanmasın diye dua ediyoruz dediler.

İlçe Müftüsü İzzet Şener’in yaptığı duanın ardından Şube binasının açılışı törene katılan protokol tarafından açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Derneğin Akyazı Şube başkanı Ali Gezer ve Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken konuşma yapanların dışında da Siyasi Partilerin İlçe başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Geyve Belediye eski başkanı Feridun Turan, Akyazı Belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı, Sakarya’dan Halit Evin, Tuncay Yener, Ali Güzeldal, Osman Karataş, Selahattin Gözyuman, Mustafa Kulaksız, Mehmet Koç, Nursel İpek, Ali İhsan Çokan, Yusuf Yavuz ve Yunus Zor, Akyazı Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, bazı daire müdürleri, STK başkanları, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaş katıldı.