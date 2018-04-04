Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ TÖRENLE AÇILDI

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ TÖRENLE AÇILDI

BAŞKAN AKCAN; BİR ŞEY BİLEN VARSA SAVCILIĞA GİTSİN

BAŞKAN AKCAN; BİR ŞEY BİLEN VARSA SAVCILIĞA GİTSİN

BELEDİYE MECLİSİNDE BAYAN SAYISI ÜÇ OLDU

BELEDİYE MECLİSİNDE BAYAN SAYISI ÜÇ OLDU

OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 KİŞİ YARALANDI

OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 KİŞİ YARALANDI

S.A.BA.H. DERNEĞİNDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’YE ZİYARET

S.A.BA.H. DERNEĞİNDEN KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’YE ZİYARET

AS KUZULUK TOPAĞAÇ’I 2-1 YENDİ

AS KUZULUK TOPAĞAÇ’I 2-1 YENDİ

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ TÖRENLE AÇILDI

Genel Merkezi Sakarya’da olan ve Genel Başkanlığı Hendek Belediye
Bu haber 2018-04-04 17:10:22 eklenmiş ve 352 kez görüntülenmiştir.

 

Genel Merkezi Sakarya’da olan ve Genel Başkanlığı Hendek Belediye eski Başkanı Ali İnci tarafından yapılan 15 Temmuz Milli İrade Derneği Akyazı Şube binası düzenlenen bir törenle hizmete sokuldu.

Kenan Sofuoğlu parkında bulunan ve Akyazı Belediyesi tarafından tahsis edilen Şube binasının açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Törende Derneğin Akyazı Şubesi başkanı Ali Gezer, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Dernek Genel Başkanı Ali İnci, Sakarya Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam V. Mehmet Fatih Çiçekli birer konuşma yaptı.

Genel Başkan Ali İnci ile Sakarya Vali yardımcısı ve Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli o gece yaşadıklarını ve yaşananları törene katılanlara bir kez daha anlattı ve bir daha böylesine bir gece yaşanmasın diye dua ediyoruz dediler.

İlçe Müftüsü İzzet Şener’in yaptığı duanın ardından Şube binasının açılışı törene katılan protokol tarafından açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Derneğin Akyazı Şube başkanı Ali Gezer ve Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken konuşma yapanların dışında da Siyasi Partilerin İlçe başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Geyve Belediye eski başkanı Feridun Turan, Akyazı Belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı, Sakarya’dan Halit Evin, Tuncay Yener, Ali Güzeldal, Osman Karataş, Selahattin Gözyuman, Mustafa Kulaksız, Mehmet Koç, Nursel İpek, Ali İhsan Çokan, Yusuf Yavuz ve Yunus Zor, Akyazı Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, bazı daire müdürleri, STK başkanları, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis üyeleri ile vatandaş katıldı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
17:16 - 15 TEMMUZ MİLLİ İRADE DERNEĞİ TÖRENLE AÇILDI
Genel Merkezi Sakarya’da olan ve Genel Başkanlığı Hendek Belediye...
00:51 - MİLLİ İRADE DERNEĞİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Eski Milletvekili Ali İnci başkanlığında Sakarya’da kurulan ...
00:33 - KEREMALİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Birkaç gün önce havaların soğumasının ardından başlayan...
00:53 - ALTINDERE FATİH İLKOKULU’NDAN “AFRİN”E GİYSİ DESTEĞİ
Akyazı Altındere Mahallesi Fatih İlkokulu öğretmen ve öğrencileri...
23:39 - HİKMET ÖZGÜR:ŞOFÖR ESNAFIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİ
Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet Özgür,...
17:22 - AKYAZI’DA BAKANLI VE GENEL BAŞKANLI AÇILIŞ
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Akyazı’da yaptırılan hizmet binası...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ