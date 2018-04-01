GÜZEL HAVADAN YARARLANDILAR

Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Alaattin Onur, İstanbul Ümraniye’de görev yapan

Bu haber 2018-04-01 00:44:56 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Alaattin Onur, İstanbul Ümraniye’de görev yapan İmam Hatip Yunus Atmaca, elekli din görevlileri Osman Aydın ve Enver Koşar ile spor ve siyasetin sevilen ismi tik tak Ahmet Birinci havanın da güzel ve güneşli olmasından yararlanmak için çarşı içinde banklara oturup çaylarını yudumladılar ve gelip geçenlerle de sohbet etme imkanı buldular.

Saat tamir dükkanı oturulan banka çok yakın olması nedeniyle içilen çayların sayısı hayli yüksek olan çay paralarını da tik tak Ahmet Birinciye ödeten gazeteciler ve din görevlileri haftada bir gün yine aynı bankta oturma ve çay paralarını da yine tik tak Ahmet Birinciye ödetme kararı aldılar.

Gazeteci ve Din görevlileri tarafından alınan çay paralarını ödetme kararına tepki gösteren tik tak Ahmet Birinci, bu büyük bir haksızlık olur. Çünkü aralarında dükkanı çarşı içinde olan sadece ben varım. O nedenle çay paralarını sırayla ödersek daha adil hareket etmiş oluruz demesi bile grup aldığı kararından vazgeçmedi.