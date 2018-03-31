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ARIZALANAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU

Akyazı’dan Kuzuluk istikametine gitmekte olan bir otomobil
Bu haber 2018-03-31 01:10:58 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’dan Kuzuluk istikametine gitmekte olan bir otomobil Karaçallık Mahallesi civarında yol ortasında arızalandı.

Arıza yapan otomobil çevreden gelen vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına alınmak istenirken yine aynı istikametten gelmekte olan başka bir otomobil arıza yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan arıza yapan otomobil karşı şeritten gelmekte olan işçi servisi yapan minibüse çarptı.

Arıza yapan otomobili yol kenarına almak için iten vatandaşlar tehlikeyi erken sezip kendilerini yol kenarına atınca olası bir faciadan da kurtulmuş oldular. Kazada araçlarda sadece maddi hasar oluşması ve can kaybı yaşanmaması kazayı görenleri sevindirdi.

Öte yandan bir kazada Akyazı’ya bağlı Yeni Orman mahallesinde meydana geldi. E.Y. (30) isimli sürücü tarafından kullanılan otomobil bir anda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içinde bulunan üç kişi yaralandı. Yardalılar kaza mahalline gelen 112 ambulansla Akyazı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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