AMBULANS KARA SAPLANDI

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Akyazı Yanık yaylasında hastalanan bir hasta için çağrılan
Bu haber 2018-03-31 01:08:25 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Yanık yaylasında hastalanan bir hasta için çağrılan ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle hastaya ulamayınca 112 ambulansta görevli sağlık personeli hastaya yaya giderek ulaştı ve hastayı bulunduğu yerden alarak yaklaşık yarım kilometre taşıyarak ambulansa getirmeyi başardı.

Akyazı Yanık yaylasında yaşayan ve beyin rahatsızlığı bulunan 39 yaşındaki Salih Özyürek birden fenalaşınca yakınları hastanın olduğu yere ambulans çağırdı. Hastayı almak için Akyazı’dan yola çıkan ambulans yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolda kara saplandı ve hastaya ulaşamadı.

Bunun üzerine 112 ambulansta görevli sağlık personeli yaklaşık 500 metre yürümek suretiyle hastaya ulaştı ve ilk müdahalenin ardından da hastayı yine yarım kilometre taşımak suretiyle ambulansa getirdi ve zaman geçirmeden de hastayı Akyazı Devlet hastanesine getirip tedavi altına aldırmayı başardı.
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