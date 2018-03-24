HELAL OLSUN DEDİRTTİRECEK ANLAMLI BAĞIŞ

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Akyazı’nın Taşburun Mahallesinde faaliyet göstermekte olan Avcılar
Bu haber 2018-03-24 16:51:12 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın Taşburun Mahallesinde faaliyet göstermekte olan Avcılar ve Atıcılar, doğa ve gençlik spor kulübü derneği tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına gençlerin yanı sıra Taşburun Mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi ve sabahın erken saatinde kan verilecek olan alana gelen Taşburunlular kan verebilmek için kuyruklar oluşturdular. Onların bu anlamlı davranışı gören ve duyanların takdirlerini kazanmalarına neden oldu.

Avcılar, Atıcılar, Doğan ve Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Yunus Bilgin ve Taşburunspor Kulübü Başkanı  Yavuz Alp Akman ortak bir açıklama yaparak şunları söylediler “ Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklerimize ulaştırılmak üzere kan bağışı yapmak istediğimizi bildirdiğimiz Kızılay’ımız en kısa zamanda Mahallemize gelerek bu isteğimize cevap vermesi bizleri mutlu etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürümüzde gençlerimize ve Mahalle sakinlerimize olacaktır. Onlarda başlattığımız kan bağışı kampanyamıza büyük destek verdiler onlara da teşekkür ediyoruz”

 
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