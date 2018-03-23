İLÇE SAĞLIK YAŞLILARI UNUTMADI

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18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası Akyazı’da
Bu haber 2018-03-23 20:49:05 eklenmiş ve 159 kez görüntülenmiştir.

 

18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası  Akyazı’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Gölgesinde Hayat Bulduğumuz Büyüklere Saygı' Konulu kahvaltılı Program bu sabah Kenan Sofuoğlu parkında gerçekleşti.

Akyazı ilçe sağlık müdürlüğü tarafından organize edilen İlçe kaymakamlığı ve Akyazı belediyesinin katkılarıyla yapılan Akyazı’ya hizmet eden büyükleri, ilçede halen görevde bulunan çeşitli mesleklerde çalışanlar eşleriyle birlikte davet edildiği 'Gölgesinde Hayat Bulduğumuz Büyüklere Saygı' programı Kenan Sofuoğlu parkında gerçekleştirildi.

Program Şehitlere yapılan saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra emekli İlahiyatçı Ragıp Güzel’in duasından sonra İle Sağlık müdürü Gülşah Yılmaz, belediye başkanı Hasan Akcan ve Sakarya vali yardımcısı Akyazı kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli gün anısına konuşmalar yaptılar. Konuşmaların ardından yapılan kahvaltı ile program sona erdi.

Kahvaltıya Sakarya Vali Yardımcısı Akyazı Kaymakam Vekili Mehmet Fatih Çiçekli, Garnizon komutanı Binbaşı Çağatay Ergü, Jandarma komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, Belediye Başkanı Hasan Akcan, eski İlçe Müftüsü Mehmet Şenokur ve çok sayıda davetli katıldı
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