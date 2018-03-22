SEMİH YAZICI KAYMAKAMA ÇIKTI

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Türkiye Serbest güreş şampiyonasında tüm rakiplerini bir bir yenerek
Bu haber 2018-03-22 15:54:32 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Türkiye Serbest güreş şampiyonasında tüm rakiplerini bir bir yenerek 92. Kg. da Türkiye şampiyonu olma başarısı gösteren Akyazılı Semih Yazıcı, beraberinde antrenörü Kamil Özdağ olduğu halde Akyazı Kaymakam Vekili ve Sakarya Vali yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekliyi makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Vekili Çiçekli, Semih Yazıcının çok başarılı bir sporcu olduğunu bildiğini, son Türkiye şampiyonasında elde ettiği başarı ile de bunu kanıtladığı söyledi ve Kaymakamlık olarak böylesine başarılı bir sporcunun yanında olmak ve ona destek vermek bizim asli görevlerimiz arasındadır dedi ve Semih Yazıcıya bundan sonraki yaşamında mutluluk ve gireceği şampiyonalarda başarı dileğinde bulundu.

Başarılı sporcuyu yetiştiren ve bugünlere getiren antrenör Kamil Özdağ’da yaptıkları ziyarette gördükleri yakın ilgi ve alakanın hem kendisini hem de sporcusunu son derece memnun ve mutlu ettiğini söyledi ve başarılarımız artarak devam edecektir sözünü verdi.

 

 
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