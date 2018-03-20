KAYMAKAM ÇİÇEKLİ’DEN AKP’YE İADE-İ ZİYARET

12 Şubat 2018 tarihinden itibaren Akyazı Kaymakamlığına vekaleten

Bu haber 2018-03-20 17:31:25 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

12 Şubat 2018 tarihinden itibaren Akyazı Kaymakamlığına vekaleten bakmaya başlayan Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli göreve başladıktan sonra kendisini makamında ziyaret edenlere iade-i ziyaretler yapmaya başladı.

AK Parti İlçe teşkilatına ziyaret eden Kaymakam Vekili ve Vali yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli yaptığı ziyaretin iade-i ziyaret olduğunu belirtti ve AK Parti Başkan ve yönetimine başarı dileğinde bulundu.

Kaymakam Vekili Çiçekliyi misafir eden AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Akyazı’nın şu anda gündeminde olan Fakülte ve Uyuşturucuyla mücadele konularında fikir alışverişi yaptı.

Ziyarette Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak da Kaymakam Çiçekliye eşlik etti.