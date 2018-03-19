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AKSADER’DEN ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMASI

Kısa adı AKSADER olan Akyazı Sanatseverler Derneği düzenlediği bir gece ile 18 Mart Çanakkale zaferi
Bu haber 2018-03-19 15:03:26 eklenmiş ve 127 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı AKSADER olan Akyazı Sanatseverler Derneği  düzenlediği bir gece ile 18 Mart Çanakkale zaferi ve  vatanı için canlarını vererek şehit olan askerlerimizi andı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenen Yağmur Azizoğlu’nun sunumu ile gerçekleşen  gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Daha sonra Hem Müzisyen hem de hafız olan İsmail Özmert güzel sesiyle  Çanakkale ve Afrin şehitlerimiz için fetih suresini okuyarak ruhlarına bağışladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma  Emekli Öğretmen Kenan Certel tarafından yapıldı. Certel konuşmasında  Avrupa devletlerinin Hasta adam dedikleri Osmanlı devletini paylaşmak için yurdumuzu işgal etmek üzere Çanakkale Boğazından geçmek istedikleri sırada Türkün sarsılmaz inanç ve imanı karşısında ağır yenilgiye uğramaları ile sonuçlandığını belirterek Çanakkale destanı seyit onbaşının var gücüyle kaldırdığı 176 kiloluk 3 adet mermi ile İngiliz donanmasının devasa savaş gemisi olan Queen Elizabeth’i boğazın sularına gömdüğü  mucizeye tanıklık eden bir milletin gerçek tarihini anlatmaktadır.  Çanakkale destanı askerimizin düşman askerini sırtında taşıyıp tedavi edecek kadar ne kadar centilmen, onurlu, kudretli,  azimli ve güçlü olduğunu da tüm dünyaya göstermiştir. Bu destan nesilden nesile aktarılacak, her anı gözler önünde canlanacak, milli duyguları her an tazeleyecek, 250 bin şehidin yazdığı güçlü bir tarihtir.

Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanılan bu zafer ve ardından kurulan yeni Cumhuriyet’imizde bu gün hür , bağımsız ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak bunu başta Gazi Mustafa Kemel Atatürk başta  olmak üzere savaşa gönüllü olarak katılan hey onbeşli onbeşli dediğimiz lise öğrencilerine, Seyit Onbaşılara, Yahya Çavuşlara ve Mehmet çavuşlara borçluyuz, onlara minnet ve şükran borçluyuz mekanları cennet olsun.  “ dedi.

Programın bundan sonraki bölümü AKSADER’in kahramanlık türkülerinden oluşan 14 parçanın solo ve koro olarak seslendirilmesiyle tamamlandı.

 
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