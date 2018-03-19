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SABAH NAMAZINDA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ANMA TÖRENİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Akyazı ilçe müftülü, ilçe gençlik
Bu haber 2018-03-19 12:57:11 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı Akyazı ilçe müftülü, ilçe gençlik koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 18 Mart sabahında 'Çanakkale ve Gençlik' temalı program bu sabah namazında yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Hafızlar tarafından okunan Kur'an-ı kerim tilaveti huşu içinden dinlendi ve ardından huzur içerisinde sabah namazı eda edildi.

 Namazdan sonra ilçe müftüsü İzzet Şener Açılış konuşmasını yaptı ve emeği geçen herkese teşekkür etti

Çanakkale ve şehitliğin manevi yönlerini anlatan konuşması gerçekleşti. Müftü Şener’in yaptığı duaya Camide bulunan cemaat coşku ile âmin denildi.

 Akyazı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Çanakkale ve Gençlik' temalı programın ardından Akyazı Belediyesince ikram edilen o günlerde Mehmetçiğin aşı olan buğday çorbası ikram edildi.

İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programa Vali yardımcısı, İlçe Kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli, belediye başkanı Hasan Akcan,, İlçe müftüsü İzzet Şener ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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