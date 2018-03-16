YİNE SİLAHLI SALDIRI BİR KİŞİ BACAĞINDAN YARALANDI

Akyazı Batakköy yolu üzerinde meydana gelen olayda bir kişi ayağından

Bu haber 2018-03-16 19:51:46 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Batakköy yolu üzerinde meydana gelen olayda bir kişi ayağından hafif şekilde yaralandı. Olay dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Kudret K. (54) Batakköy yolu üzerinde eski akaryakıt istasyonu önünde seyir halinde olan bir araçtan açılan ateş sonucu ayağından hafif şekilde yaralandı.

Yaralama haberini alan Polis ve 112 Sağlık ekibi olay mahalline kısa sürede geldi ve yaralı olan Ahmet Kudret K.’yi Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ayakta tedavi gören Ahmet Kudret K. taburcu edildi.

Polis olay mahallinde incelemesini yaptıktan sonra silahlı saldırıyı gerçekleştiren yada gerçekleştirenleri yakalamak için soruşturma başlattı.