SİNEKSİZ BİR YAZ İÇİN İLAÇLAMA BAŞLADI

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Akyazı Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü havaların
Bu haber 2018-03-15 23:34:43 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü havaların mevsim normallerin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına erken başladı.

Akyazılıların yaz ayında ve sıcak günlerde tırtıl başta olmak sinek ve diğer haşerelerden uzak rahat bir ortamda yaşamlarını sürdürme adına larva mücadelesine erken başladıklarını açıklayan Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, oluşturdukları geniş kapsamlı ekiplerle ilaç lama çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, hedefimiz hemşehrilerimize tırtılsız, sineksiz ve haşeresiz bir yaz sezonu geçirtmektir dediler.

Bahar aylarına girmeye hazırlandığımız şu günlerde tüm haşerelerin üremelerini engellemek için kapalı ve açık kanallar, gübrelik alanlar ve larvaların üremesine müsait olan yerlerin hızlı bir şekilde ilaçlandığına dikkat çeken yetkililer, bitki örtüsüne zarar vermemek ve arıların zarar görmelerini önlemek için arı kovanı sahiplerinin kovanlarını yaylalara ya da daha uygun yerlere taşınması konusunda bize destek olmalarını istiyoruz dediler.

Tırtılla mücadelede başarılı olabilmek için vatandaşlarında kendilerine yardımcı olmalarını beklediklerini açıklayan Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bu konuda bize yardımcı olmak isteyenler çözüm masamızın 444 90 54 No.lu telefon hattıyla kendilerine ulaşabileceklerini ve yardımı ve desteği kendilerinden beklediklerini de yaptıkları açıklama içinde yer verdiler.
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