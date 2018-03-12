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AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE CECELİ RÜZGARI

OTOMOBİL MOTORSİKLETE ÇARPTI 1 ÖLÜ

Akyazı Hastane Mahallesinde Otomobil
Bu haber 2018-03-12 21:52:43 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Hastane Mahallesinde Otomobil Bisiklet sürücüsüne çarptı. Ağır yaralanan yaya Mehmet Ali Akdin kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybetti.

Akyazı Küçücek caddesinde Bisikletiyle giden  60 yaşındaki Mehmet Ali Akdin'e seyir halindeki 34 NK 6454 plakalı Otomobil çarptı.

Çarpa sonucu ağır şekilde yaralanan 60 yaşındaki Mehmet Ali Akdin hemen Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleler rağmen Mehmet Ali Akdin. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı duyan Mehme Ali Akdin’in  yakınları Hastane önünde sinir krizleri geçirdiler.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 
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