BEŞKARDEŞLERİN YENİ MARKETİ HİZMETE GİRDİ

Akyazı’da Ada Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 5 kardeşler

Bu haber 2018-03-07 14:31:09 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Ada Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 5 kardeşler market eski işyerine 100 metre mesafede AVM’ye dönüştürdüğü yeni işyerine taşındı. Hem alanı hem de çalışan işçi sayısı artan beş kardeşlerin yeni işyeri düzenlenen bir törenle ve dualar eşliğinde hizmete girdi.

İlçe Müftüsü İzzet Şener’in yaptığı dua ile başlayan açılış töreninde Kaymakam Mehmet Fatih Çiçeklide bir konuşma yaptı. Çiçekli konuşmasında işyeri sahibine hayırlı ve helal kazanç dileğinde bulundu.

Konuşmanın ardın törene katılan protokol üyeleri Mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde hayırlı olsun temennisiyle kurdeleyi keserek AVM’yi hizmete açtı.

İşyeri sahibi Erol Aydın’da yaptıkları davete icabet eden ve açılışlarını onurlandıranlara teşekkür etti ve Allah’ın izniyle her geçen gün daha büyüyecek ve büyüdükçe de daha fazla çalışan istihdam ederek yurt ekonomisine katkı sağlayacağız dedi.

Düzenlenen AVM açılış törenine Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye ve STK Başkanları, bazı siyasi ve Mahalle Muhtarları ile vatandaş katıldı.