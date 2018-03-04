AKYAZI’DA SİLAHLI SALDIRI 1 AĞIR YARALI

Ada Caddesi'nde Coşkun F. isimli bir kişi, araçtan açılan

Bu haber 2018-03-04 22:53:05 eklenmiş ve 378 kez görüntülenmiştir.

Ada Caddesi'nde Coşkun F. isimli bir kişi, araçtan açılan ateş sonucu vurularak ağır şekilde yaralanırken Saldırgan geldiği Otomobille olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre 19.45 saatlerinde Akyazı Ada Caddesi Belediye yakınlarında Kasap işletmeciliği yapan Coşkun F.’ye yolun karşı istikametinde seyir halindeki Otomobilden ateş açıldı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Coşkun F.’nin başına isabet etti.

Ağır yaralanan Coşkun F.’ye ilk müdahale olay yeri yakınındaki bir sağlık merkezinde yapıldı. Coşkun F. Olay yerine gelen Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra da Sakarya Eğitim Araştırma sevk edilerek tedavi altına alındı.

Saldırganın kimliğini belirleyen Polis ekipleri yakalama çalışması başlattılar.

Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen A.A. isimli kişi, silahla birlikte Sakarya Emniyet müdürlüğüne polise teslim olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen A.A., geçen yıl 12 Temmuz'da iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulup yaralanmıştı. A.A'nın silahlı saldırıyı husumet yüzünden gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





