KUMKÖPRÜ’DE YOL ÇİLESİ

Akyazı’ya bağlı Kumköprü Mahallesi sakinleri Mahalle yollarının

Bu haber 2018-03-04 06:19:25 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kumköprü Mahallesi sakinleri Mahalle yollarının çamur deryası haline geldiğini defalarca müracaat etmelerine rağmen alınan geçici önlemler sonrası yine aynı manzarayla karşı karşıya kalıyorlar.

Akyazı’ya bağlı Kumköprü Mahallesi yeni evler mevkiinde yaşayan vatandaşlar yollarının yazın toz kış aylarında ise çamur deryasına döndüğünü Çocuklarının Okula gitmekte zorlandığını yetkililere defalarca yaptıkları müracaatlar sonrası gelen ekipli yaptığı geçici çözümler sonrası her yağan yağmurda aynı manzaralarla karşı karşıya kaldıklarını belirttiler.

Kumköprü Mahallesi Yeni Evler sakinleri belediye başkanımız her fırsatta Akyazı’da Asfalt sorununun %80 tamamlandığını beyan ederken Acaba biz bu %80’in neresindeyiz defalarca müracaat ettik ekipler geliyor ince bir kum serip gidiyorlar bir sonrası yağmurda yine çamur deryasında yüzüyoruz. Lütfen yolumuza kalıcı bir çözüm bulun Çocuklarımız okula rahatça gidebilsin Mahalle halkıda insanlara layık bir ortamda yaşasınlar diyerek tepkilerini gösterdiler.