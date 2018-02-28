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93' LÜK KEMALETTİN DEDE KİNOA ÜRETTİ PAZAR BULAMIYOR

93' LÜK KEMALETTİN DEDE KİNOA ÜRETTİ PAZAR BULAMIYOR

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93' LÜK KEMALETTİN DEDE KİNOA ÜRETTİ PAZAR BULAMIYOR

Karapürçek İlçesi Meşe Pınarı Mahallesinde ikamet eden
Bu haber 2018-02-28 23:24:30 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

 

Karapürçek İlçesi Meşe Pınarı Mahallesinde ikamet eden 93 yaşındaki Kemalettin Şahin adlı vatandaş çevremizde daha adı bilinmeyen KİNOA adlı bitkiyi yetiştirmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden ve yalnız yaşamakta olan Meşepınarı’nın dedesi Kemalettin Şahin bütün vaktini çiftçiliğe ayırdı.

Kemalettin Şahin kendisine ait 20 dönüm arazi üzerinde KİNOA bitkisini ekti yetiştirdi ve 4 ton üretim yaptı.

Kinoa besin değeri bakımından oldukça zengin Gluken ve şeker içermediğinden diyabet ve çölyak hastaları için tavsiye edilen bir ürün olmasına karşın yaygın bir pazarı bulunmuyor.

4 Ton ürünü elinde kalan ve maddi sıkıntı içine düşen Kemalettin dede şimdi kapı kapı dolaşıp malına Pazar arıyor. Karapürçek Kaymakamlığından ve İlçe Tarım Müdürlüğünden bu konuda yardım isteyen Kemalettin Dede bir sonuç alamayınca basın aracılığı ile market sahiplerine çağrı yaparak elindeki kinoa’yı almaları talebinde bulundu.

KİNOA NEDİR NE İŞE YARAR

Kinoa besin değerleri bakımından çok kaliteli bir antik gıda ve içerdiği minareller ile bir sebze çeşididir. Kinoa'nın 9 farklı çeşiti vardır ve en çok tüketileni beyaz olan cinsidir.

Kinoa görünüm ve tadı itibariyle tahıla benzeyen fakat ıspanakgiller ailesine ait bir çeşit otsu bitkidir. Dolgun ve besleyici özelliğe sahip yaprakları vardır. Salkım şeklinde çiçekler açar ve bunlar besin değerleri zengin olan ufak tohumlara dönüşür.

Kinoa'nın tüketilen kısmı da bu ufak tohumların kurutulmuş halidir.

Kinoa tat ve koku bakımından baskın olmadığı gibi kendine özgü bir aroması vardır. Besin değerleri yüksek, hafif ve bir o kadarda lezzetli olan bu ürünü; bulgurun ve pirincin kullanıldığı tüm yemeklerde kullanabilirsiniz. Yemeklere garnitür olarak ekleyebilir, pilav yapabilir ve çorbalara koyabilirsiniz. Haşlayıp salatalara da koyabilirsiniz. Sebze ve etli yemeklere de yakışıyor. Kinoa tohumlarını çimlendirip (5-10 gün) bu filizleri soğuk yemek veya salatalarda değerlendirebilirsiniz.

Kinoa Gluken ve şeker içermediğinden diyabet ve çölyak hastaları için tavsiye edilen bir üründür.
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