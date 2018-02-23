KAYIP BALIKÇI MAHMUT İKİ GÜN SONRA BULUNDU

Dokurcundan Balık tutmak amacıyla Keramali

Bu haber 2018-02-23 21:42:58 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Dokurcundan Balık tutmak amacıyla Keramali Göl bölgesine giden geri dönmeyince Jandarma ve Afad ekiplerince arama çalışması başlatılan 62 yaşındaki Mahmut Ünlütürk Keremali Kurudere mevkiinde ayağı kırık halde bulundu.

Akyazı Durmuşlar Mahallesinden Keremali Dağı göl bölgesine Balık tutmak için giden geri dönmeyince ailesi tarafından Jandarma ve Afad ekiplerine haber verilmesinden sonra arama kurtarma çalışmaları başlatılan 62 yaşındaki Mahmut Ünlütürk yapılan çalışmalar sonucu bulundu.

Keremali Dağı Göl bölgesi Kurudere mevkiinde dere içerisinde ayağı kırılmış olarak bulunan Mahmut Ünlütürk için olay yerine Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralı Mahmut Ünlütürk zor arazi şartları nedeniyle olay yerinden Traktör yardımıyla alınıp yola çıkarılarak burada hazır bekleyen Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine getirilerek.tedavi altına alındı.