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AFAD-S.A.B.A.H.- TRAC BİRLİKTE AFET EĞİTİMİNDE

Sakarya AFAD gönüllü kuruluşlar olan S.A.B.A.H. arama kurtarma ve TRAC
Bu haber 2018-02-23 19:31:10 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

Sakarya AFAD gönüllü kuruluşlar olan S.A.B.A.H. arama kurtarma ve TRAC amatör telsizciler derneği iş birliği yaparak  Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde afet eğitimi verdiler.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneğinin faaliyetleri arasında yer alan afet eğitimine Sakarya AFAD ve TRAC dernekleri de destek vererek mükemmel bir  eğitim gerçekleştirdiler.

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen eğitime AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve ekibi ile TRAC Dernek başkanı Sebahattin Sunman ve ekibi katıldılar.

Eğitim sırasında sınıflarda guruplar halinde toplanan öğrenciler  her on yılda bir meydana gelen depremle iç içe yaşamak zorunda olan öğrencilere sinevizyon desteğinde afetler, deprem, depremin nedenleri ve ilk yardım konularında bilgiler verildi.

Eğitimler S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut ve Eğitimci Faruk Ak’ın yanı sıra AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş tarafından verildi.

Daha sonra bir afet durumunda alarm verilerek binanın planlanan şekilde boşaltılması uygulaması yapıldı. Binada unutulan ve mahsur kalan 3 öğrencinin arama kurtarma görevlileri tarafından kurtarılmasının ardından Okulun bahçesinde toplanma alanında bir araya gelen öğrencilere ilk yardım bilgileri uygulamalı olarak gösterildi.

Yangınlar ve sebepleri konusunda da bilgilendirilen öğrenciler Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin devreye girmesiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Tatbikatlar sırasında öğrenciler ve öğretmenlerde görev aldı.

Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş Depremle iç içe yaşamak zorunda olan ilimiz ve bölgemizde bu tür eğitimlerin verilmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, büyük afetler sırasında sivil toplum örgütlerinin gerek afet sırasında ve gerekse afet öncesinde önemli görevler yapabileceklerini söyledi. S.A.B.A.H. derneği bu konuda mükemmel bir şekilde organize olmuş önümüzde güzel bir örnek. Bu gün yapılan eğitime bizzat katılarak bunu görme imkanı buldum. Bu nedenle eğitimi başarı ile sonuçlandırılan S.A.B.A.H. ve TRAC Derneği başkan  ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Dedi.

Eğitim sonunda Okul Müdürü Sabiha Yazıcı eğitim ve tatbikatta görev alan AFAD İL Müdürü ve Dernek yöneticilerine  teşekkür ederek ikramda bulundu.

 

 

 

 
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