ATSO BAŞKANI ŞİNASİ BAYRAKTAR’DAN KAYMAKAMA ZİYARET

ATSO Başkanı Z.Şinasi Bayraktar Akyazı Kaymakamlığına vekaleten

Bu haber 2018-02-23 14:33:53 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

ATSO Başkanı Z.Şinasi Bayraktar Akyazı Kaymakamlığına vekaleten görevlendirilen Mehmet Fatih Çilekli’yi ziyarette bulundu. Ziyarette Genel Sekreter Yalçın Karaçayır’da hazır bulundu.

Ziyaret esnasında konuşan Kaymakam Çilekli , ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar’ın kendisini ziyaret etmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu, Akyazı’lılara hizmet için elinden gelen ne ise onu fazlasıyla yapmaya hazır olduğunu, bu tür ziyaretlerin karşılıklı olarak devam etmesini ve fikir alış – verişi halinde olmaları gerektiğini söyledi.

ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar’da yaptığı açıklamada şunları söyledi; İlçemize Vekaleten görevlendirilen Kaymakamımız Çilekli’yi ziyaret ettik ve kendilerine hoş geldiniz diyerek görevlerinde başarı dileklerimizi ilettik. İlçemizin sanayisi, ticareti ve ekonomisi ile ilgili bilgiler aktardık. Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin arttırılması,kontrollü sanayi ile ilerleyebilmesi, sanayi gelişirken tarım ve turizmi de canlandıracak projelerle birlikte faydalı yatırımlara yönelerek Akyazı’nın kalkınması, refahı ve huzuru için el birliği içinde olmamız gerektiğini dile getirdik, dedi.